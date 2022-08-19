Стал "начальником Каховского водоканала" и помогает оккупантам: о подозрении в пособничестве врагу сообщили жителю Херсонщины
В пособничестве России подозревается псевдоначальник Каховского водоканала, организовавший работу и выплату зарплаты работникам предприятия в рублях
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
"Сообщено о подозрении гражданину Украины, который добровольно согласился стать "начальником Каховского водоканала" и помогает оккупантам устанавливать контроль на захваченной территории", - говорится в сообщении.
Как отмечают в офисе генпрокурора, следствие выяснило, что после вторжения РФ в Украину и захвата Каховского района Херсонщины местный житель на псевдодолжности обеспечивает выплату заработной платы работникам предприятия в рублях.
Кроме того, сообщается, что он предоставил тракторы и автомобили предприятия для обслуживания потребностей врага.
Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).
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