Стал "начальником Каховского водоканала" и помогает оккупантам: о подозрении в пособничестве врагу сообщили жителю Херсонщины

Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"Сообщено о подозрении гражданину Украины, который добровольно согласился стать "начальником Каховского водоканала" и помогает оккупантам устанавливать контроль на захваченной территории", - говорится в сообщении.

Как отмечают в офисе генпрокурора, следствие выяснило, что после вторжения РФ в Украину и захвата Каховского района Херсонщины местный житель на псевдодолжности обеспечивает выплату заработной платы работникам предприятия в рублях.

Кроме того, сообщается, что он предоставил тракторы и автомобили предприятия для обслуживания потребностей врага.

Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

12 августа Служба безопасности Украины идентифицировала приятеля Кадырова, который пытал несовершеннолетнего во время временной оккупации Киевщины.

18 августа Офис генерального прокурора сообщил о том, что мариупольцы, которые начали сотрудничать с оккупантами и заняли должности так называемых педагогов, подозреваются в государственной измене.

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