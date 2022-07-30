Стал главой здравоохранения при оккупантах: в Харьковской области депутата горсовета подозревают в коллаборационизме

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры депутату Купянского горсовета заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

По данным следствия, после российского вторжения на территорию Украины депутат Купянского городского совета пошел на сотрудничество с оккупантами.

"В начале марта он принял предложение от представителей страны-агрессора стать "начальником управления здравоохранения" в так называемой "временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области". Свои функции псевдочиновник продолжает выполнять и сегодня", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Напомним, в Харьковской области 29 - 30 июля россияне ранили женщину, обстреляли дома, предприятия, училище, поля и авто

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