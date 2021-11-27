Стабильности в России после нападения на Украину придет конец, потому что туда двинутся сотни тысяч беженцев, - Виталий Портников

Журналист высказал такое мнение в программе "Субботний Политклуб" на Еспресо.TV.



Очень странно, когда российские политики рассказывают европейцам ужасы о том, как украинские беженцы из разбомбленных городов побегут в Европу. А почему в Европу? Почему Путин считает, что беженцы с Востока и Юга Украины побегут в Европу? Они побегут в Россию. Это в России будут сотни тысяч беженцев на улицах, вокзалах. Русскоязычных беженцев с родственниками, знакомыми и друзьями. Российской стабильности после нападения на Украину придет конец. Потому что как европейские страны не могли справиться с этим количеством беженцев, так и Россия не сможет”, – отметил Портников.



Журналист добавил, что в России начнется конфликт между теми гражданами, которые будут говорить: "украинцы - наши братья и мы один народ, как говорит Путин, нужно их принимать", и теми, кто будет говорить: "а почему мы их должны принимать, это какие-то украинцы, пусть они сами разбираются с собой”.



Это реальный путь к серьезным проблемам. Но я не считаю, что мы ради того, чтобы дестабилизировать Россию, должны жертвовать собственной стабильностью, спокойствием и благополучием тех миллионов наших граждан, которые станут жертвами этой войны. Так что нужно сделать все возможное, чтобы этого никогда не было, чтобы это осталось политической фантастикой", – подчеркнул Виталий Портников.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что сообщение об угрозе эскалации между Россией и Украиной – это "информационная война, направленная на внутреннюю аудиторию России".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к войне с Российской Федерацией.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новое нападение на Украину будет слишком дорого стоить России.