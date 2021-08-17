СССР-инсталляция на Аллее Небесной сотни: задержанных активистов отпустили
Активистов, задержанных во время демонтажа СССР-инсталляция на Аллее Героев Небесной сотни, отпустили
Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.
"Ребят отпустили! Все восемь активистов, которые были задержаны во время демонтажа совковой инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни, уже вышли из Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.
Производство против активистов в полиции не открывали и никаких юридических претензий к ним пока нет. В управлении они написали объяснения, после чего их отпустили.
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"Сейчас советуемся с юристами относительно наших дальнейших действий в отношении избиения активистов силовиками. Напомним, у одного из задержанных - вывих плеча", - говорится в сообщении.
- Напомним, в Киеве на Аллее Героев Небесной сотни перед Днем Независимости обустроили локацию в советском стиле .
- Мэр Виталий Кличко отреагировал на установление на Аллее Небесной сотни декораций в советском стиле.
- Кандидат политических наук Андрей Ковалев считает, что для президента Владимира Зеленского и его окружения все "советское" является святым , а в праздновании 30-летия Независимости нашего государства нет украинского нарратива.
- Впоследствии, активисты разбили декорации в советском стиле на Аллее Небесной сотни, полиция задержала часть людей.
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