СССР-инсталляция на Аллее Небесной сотни: задержанных активистов отпустили

Об этом сообщает пресс-служба Нацкорпуса.



"Ребят отпустили! Все восемь активистов, которые были задержаны во время демонтажа совковой инсталляции на Аллее Героев Небесной сотни, уже вышли из Печерского управления полиции", - говорится в сообщении.

Производство против активистов в полиции не открывали и никаких юридических претензий к ним пока нет. В управлении они написали объяснения, после чего их отпустили.



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"Сейчас советуемся с юристами относительно наших дальнейших действий в отношении избиения активистов силовиками. Напомним, у одного из задержанных - вывих плеча", - говорится в сообщении.

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