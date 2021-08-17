СССР-инсталляция на Аллее Небесной сотни: активисты разбили декорации, несколько человек задержала полиция
Активисты разбили декорации в советском стиле на Аллее Небесной сотни, полиция задержала часть людей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В эфире было видно, что молодые люди валят конструкции, они снесли все декорации. Впоследствии их окружила полиция диалога, которая никому не препятствовала.
Молодые люди выкрикивали: "Слава Украине - Героям Слава".
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Впоследствии правоохранители пришли и начали задерживать неизвестных, которые нарушили конструкции. Начались схватки, полиция начала заводить задержанных в автобусы, неизвестных попытались отбить.
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С автобуса начались крики, задержанных бьют. Также с него прокричали, что задержали четыре человека.
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