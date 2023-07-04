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OPINION

Ссоры в соцсетях как продолжение телесериалов 90-х

Владимир Гевко
4 июля, 2023 вторник
20:01
Мнение

Это шокирует, насколько люди часами готовы обсуждать и эмоционально погружаться в жизнь других людей

Наблюдая публичные срачи, я не могу избавиться от впечатления, что видел это все очень давно, в начале 90-х. Точно такое же глубокое эмоциональное погружение в судьбы людей, которые видишь только на экране.

Появление первых бразильских и мексиканских сериалов вызвало идентичные реакции у их зрителей. Старенькие деревенские тетушки, которые многое видели в жизни, плакали, как дети, у телеэкранов, ссорились вслух, возмущались и проклинали. Они так ревностно сопереживали экзотическим героям в волшебных мирах, что теряли чувство реальности вчистую. Кто-то упал с лестницы и потерял ребенка или кто-то кого-то предал — переживания были сильнее даже реальных в своих жизнях. Ох, эти рабы Изауры, Дикие Розы, Алины Михайловы и Тарасы Черноволы.

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Медийность современного мира и нашей войны, в частности, превратили реальность в сериал. Это для кучки своих знакомых медийные герои – реальные люди. Для абсолютного большинства зрителей и читателей соцсетей – герои телесериала.

Люди смотрят это страшное виртуалити-шоу, наблюдают за жизнью и поворотами судьбы, ходят по виртуальным похоронам, которые им снабжают корреспонденты фотосессиями. Появляется ложное чувство близости и хорошего знакомства, ведь хорошая камера может вплотную зафиксировать все эмоции на лице героя, можно даже разглядеть все его прыщики.

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Практически каждый день — новая серия. Кого-то изнасиловали на Закарпатье, облили зеленкой, спасаем котиков от потопа, поймали на взятке или плагиате — все это очень важно и требует нашей личной вовлеченности, но только до момента, пока не вышла новая серия.

Это шокирует, насколько люди часами готовы обсуждать и эмоционально погружаться в жизнь других людей, с которыми она вообще не знакомы и никогда не встретятся. Насколько стремятся жить в воображаемом и придумывают себе, что им это страшно как важно и имеет непосредственное отношение к их жизням.

- почему вы такая без настроения и зла, госпожа средних лет из Золочева с улицы Шашкевича?

- ну зачем она такое написала в том твиттере?

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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