Известный поэт, музыкант и волонтер сыграл в клипе известной украинской певицы ее любовника. Известный своими экспертными комментариями по космическим программам писатель никогда не работал в космической отрасли и обманул читателей. Журналистки 5-го канала снялись обнаженными для календаря, деньги с продажи которого пошли на поддержку ВСУ, и это возмутило феминистическое сообщество. Президент Украины и министр иностранных дел во время официального визита в Белый дом оделись не так. И, в конце концов, когда же правильно праздновать День Святого Николая и отмечать Рождество Христово?

Все вышеперечисленное рассорило украинский сегмент социальных сетей, прежде всего Facebook, с начала декабря. Который еще не завершился, так же как не завершена война с Россией. Иногда в комментариях к так называемым срачам появляются замечания: "Люди добрые, вы спутали, на каком вы свете живете, о чем говорите, о чем беспокоитесь! Каждый день от российских ракет, снарядов и пуль гибнут наши защитники, мирные жители, и самое больное — дети. А вы забыли об этом и начинаете ссориться по пустякам по сравнению с тем, что люди теряют близких, крышу над головой и средства к существованию! Опомнитесь, переводите деньги на ВСУ, помогайте волонтерам!

В ответ не всегда под этими замечаниями, но все равно – в общем контексте кто-то активный непременно напишет о не совсем честных волонтерах. Обвиняемые мигом начинают огрызаться, у них находятся защитники, но и оппонентов поддерживает немало народу. И совсем отдельной жизнью живут те, кому свет выключают на более долгое время, чем их соседям по улице и вообще кому-то.

Критическое время объединяет украинцев мгновенно, и в краткосрочной перспективе это дает нужный положительный эффект. Но надолго сплачиваться украинцы до сих пор не научились. Поэтому начинает действовать формула, согласно которой на двух украинцев приходится три гетмана

Читайте также: Ср*ча вокруг "Евровидения" не было

Создается впечатление: инициаторы, участники и разные группы поддержки принципиально игнорируют проблемы и потребности фронта, как и стараются не думать о реальных бедах пострадавших от агрессии. В то же время подтверждается услышанное двадцать лет назад в Америке от активистов украинской диаспоры: "Возможно работать для Украины, но невозможно работать с украинцами. Они перессорятся по любому поводу и разбегутся, не завершив дело". Не такое уж далекое прошлое доказывает: критическое время объединяет украинцев мгновенно, и в краткосрочной перспективе это дает нужный положительный эффект. Но надолго сплачиваться украинцы до сих пор не научились. Поэтому начинает действовать формула, согласно которой на двух украинцев приходится три гетмана.

На этом объяснении можно было бы поставить точку. Однако нет смысла начинать разговор, если его результат настолько очевиден. Говоря о ссорах и дискуссиях как о признаке украинского национального характера, стоит вспомнить о времени, в которое он проявляется и так сильно бросается в глаза. Речь идет о самом тяжелом, трагическом периоде новейшей украинской истории – жестокой безжалостной российской военной агрессии.

Горячая фаза войны кардинально повлияла на повестку дня — разрушила все, что имело малейшие признаки нормальности. В первые дни, недели, месяцы обстрелы городов, сел, пытки и убийства людей из привычной нормы выбивались. Но по состоянию на сегодня война постепенно формирует и устанавливает новую норму. В которую входят, в частности, перебои с водой, электричеством, отоплением, очереди в уличные бюветы и гудение генераторов.

Современный цивилизованный человек, которым, несомненно, встретил варварскую агрессию украинский гражданин, не готовый принимать подобную норму. Несмотря на вхождение войны в повседневную жизнь и потребность учитывать ее украинец все равно не хочет с этим жить. Такова уж человеческая природа

Читайте также: Поросенок Хрюша и заяц Степашка имеют шансы стать голубями российского мира

Однако современный цивилизованный человек, которым, несомненно, встретил варварскую агрессию украинский гражданин, не готов принимать подобную норму. Несмотря на вхождение войны в повседневную жизнь и потребность учитывать ее украинец все равно не хочет с этим жить. Такова уж человеческая природа. Вспомните коронавирусные ограничения, над которыми теперь можно разве что смеяться, – но которые очень быстро и чем дальше, тем активнее нарушались. Поскольку к войне у части наших сограждан до сих пор отношение примерно такое же, как к ковиду, нет ничего удивительного в попытках вернуться к привычной, нормальной жизни хотя бы в виртуальном пространстве соцсетей.

А теперь смотри в начало. Нормальная жизнь для активного украинца состоит из инициирования сетевых срачей или же непременного участия в них. Тот же Facebook выполняет очень важную для украинца социальную функцию. Можно что-то о ком-то написать и избежать за свои слова прямой ответственности в виде уголовного преследования или удара по роже. Максимум, что можно получить как наказание, – бан, то есть удаление из списка друзей и блокировку страницы. Еще и радоваться: видите, правда глаза колет.

Когда ВСУ освободили Киевщину, я положил конец ненормальному для себя сну в коридоре и решительно перебрался на привычную кровать. Так вернул себе нормальность и знакомую, привычную атмосферу. Через несколько дней вернулась способность сосредоточиться и работать.

Очень вероятно, что активисты Facebook-баталий действуют по схожему принципу. Возвращают в свою жизнь если не нормальность, то хотя бы ее иллюзию. Вредят ли подобные практики нашему сопротивлению и нашему движению к победе? Не знаю. Зато знаю определенно: новые срачи не за горами. Ведь к нормальной жизни вернуться хочется любым способом.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.