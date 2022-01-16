Ссора между дворниками в Одессе привела к убийству, - СМИ
Утром воскресенья, 16 января 2022 года, на Базарной, 29, в Одессе произошло убийство
Подробности приводит местное информагентство Украинская служба информации, сообщает Еспресо.TV.
Оба мужчины, как отмечается, были в нетрезвом состоянии.
Рог дома по адресу: Одесса, ул. Базарная, 29 (Google Maps)
"Один из них взял нож и ударил второго в ногу в паховую область. Из-за сильного кровотечения пострадавший мужчина умер. Смерть констатировали врачи "скорой", - отмечают одесские журналисты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.86
Покупка 27.86Продажа 28.15
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.25
- Актуальное
- Важное