Ссора между дворниками в Одессе привела к убийству, - СМИ

Подробности приводит местное информагентство Украинская служба информации, сообщает Еспресо.TV.



Оба мужчины, как отмечается, были в нетрезвом состоянии.





Рог дома по адресу: Одесса, ул. Базарная, 29 (Google Maps)



"Один из них взял нож и ударил второго в ногу в паховую область. Из-за сильного кровотечения пострадавший мужчина умер. Смерть констатировали врачи "скорой", - отмечают одесские журналисты.





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