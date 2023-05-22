ССО уничтожили российскую "Иронию", оставив врага без "глаз"
Операторы Сил спецопераций Украины уничтожили современный российский комплекс наблюдения "Ирония", установленный оккупантами на одном из операционных участков
Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины на фейсбук-странице.
Операторы ССО оставили врага без "глаз". Российская "Ирония" уничтожена операторами ССО Украины. Современный комплекс наблюдения был установлен оккупантами на одном из операционных участков. С его помощью они собирали информацию о действиях Сил обороны Украины, выявляли технику и личный состав ВСУ.
Группа CCO Украины с помощью ударного дрона отработала по вражескому комплексу и уничтожила его, лишив противника важного элемента разведки. В ходе работы воинов ССО их прикрытие обеспечивали дружественные подразделения Сил обороны Украины.
В комплекс "Ирония" входят тепловизор, дальномер, предусмотрена функция видео - все это позволяло противнику вести круглосуточное наблюдение.
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