ССО уничтожили российскую "Иронию", оставив врага без "глаз"

Об этом сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины на фейсбук-странице.

Операторы ССО оставили врага без "глаз". Российская "Ирония" уничтожена операторами ССО Украины. Современный комплекс наблюдения был установлен оккупантами на одном из операционных участков. С его помощью они собирали информацию о действиях Сил обороны Украины, выявляли технику и личный состав ВСУ.

Группа CCO Украины с помощью ударного дрона отработала по вражескому комплексу и уничтожила его, лишив противника важного элемента разведки. В ходе работы воинов ССО их прикрытие обеспечивали дружественные подразделения Сил обороны Украины.

В комплекс "Ирония" входят тепловизор, дальномер, предусмотрена функция видео - все это позволяло противнику вести круглосуточное наблюдение.