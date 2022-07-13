Об этом сообщил в телеграмме командир отряда Сил специальных операций "Азов Харьков" Анатолий Сидоренко .

"Минус три легковых автомобиля личного состава, семь единиц БМП-2, два танка Т-72Б3 и 37 вражеских захватчиков – результат успешной операции Сил СПД ССО АЗОВ Харьков в поселке Варваровка, Волчанского района, Харьковской области", - написал Сидоренко.

Технику российских захватчиков наши защитники уничтожили высокоточным попаданием артиллерии.

Справочно. ССО "Азов" - отдельное подразделение Сил специальных операций Украины (в/ч А4027). Сформирован 9 марта 2022 г. на базе подразделения территориальной обороны "Азов", которое начало создаваться в Киеве с первых дней российского вторжения в этом году. Активно участвовал в обороне Киева.

10 марта совместно с 72-й бригадой ВСУ в окрестностях Броваров у села Скибин устроили засаду и разгромили колонну БТГр 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии армии РФ. Перехваченные переговоры российских офицеров показали, что ВС РФ потерял почти целый полк, а его командир, полковник Андрей Захаров, был убит. Также были уничтожены 5 танков и захвачена враждебная документация, в частности, список личного состава 2-го танкового взвода 3-й танковой роты 1-го танкового батальона в/ч 93992.

В результате значительных потерь БТГр 6-го танкового полка вместе с БТГр 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии были вынуждены прекратить продвижение в сторону Киева и отступить.

Украинские защитники из Силы специальных операций ВСУ "Азов" поделились видео боев с российскими захватчиками нашей земли.

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