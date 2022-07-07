ССО "Азов" показали уникальные кадры охоты на технику рашистов
Бойцы 2-го батальона ССО "Азов" рассказали о том, как проходят их ночные будни
Об этом говорится в видео , обнародованном ССО "Азов".
Сначала аэроразведка обнаруживает скрытый в зарослях российский танк, после чего происходит стратегическое планирование и выезд боевой группы на место расположения под прикрытием ночи.
"Зажигательный энтузиазм воинов, умноженный на четкую организацию действий и Т-64 в "нашем кармане". Операция по "освобождению" российской техники от оккупантов прошла успешно", - говорится в пояснении к видео.
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