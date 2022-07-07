ССО "Азов" показали уникальные кадры охоты на технику рашистов

Об этом говорится в видео , обнародованном ССО "Азов".

Сначала аэроразведка обнаруживает скрытый в зарослях российский танк, после чего происходит стратегическое планирование и выезд боевой группы на место расположения под прикрытием ночи.

"Зажигательный энтузиазм воинов, умноженный на четкую организацию действий и Т-64 в "нашем кармане". Операция по "освобождению" российской техники от оккупантов прошла успешно", - говорится в пояснении к видео.

7 июля Силы спецопераций рассказали подробности высадки на Змеином.

В Великобританию уже прибыли на учебу около 1500 украинских военных.

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