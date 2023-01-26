Об этом сообщает пресс-служба.

"Пришло время официально заявить о новом этапе развития нашего азовского подразделения - ССО АЗОВ расширяется, меняет название и продолжит бить врага уже как бригада. Сегодня официально сообщаем о том, что ССО "Азов" расширяется до бригады. Отныне мы - 3 отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", – пишет пресс-служба.

24 февраля 2022 добровольцы во главе с ветеранами подразделения полка "Азов" и представителями Азовского движения создали отряд территориальной обороны. ТРО защищал Киевщину и столицу, впоследствии весной подразделение переформатировали в ССО "Азов". Бойцы защищали Запорожское направление, освобождали Херсон и побеждали врага Донецкой области.

Сейчас азовцы воюют и в Бахмутском направлении.

"Наша мощь – в высокомотивированных и идейных бойцах, наша сила в том, что подразделение создано на тех же началах, что и самая эффективная боевая единица сил обороны Украины – отдельный отряд специального назначения "Азов", который показал стальную стойкость во время обороны Мариуполя. Эволюция азовского подразделения в составе ВСУ будет продолжаться и в дальнейшем. – подчеркнули в заявлении.

Ранее бойцы Сил специальных операций "Азов" показывали ликвидирующие позиции российских оккупантов, которые приблизились вплотную. Тогда рашисты были вынуждены отойти.