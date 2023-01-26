ССО "Азов" официально вошли в состав ВСУ
Силы специальных операций "Азов" официально вошли в состав Вооруженных Сил Украины, теперь это третья отдельная штурмовая бригада в составе Сухопутных войск
Об этом сообщает пресс-служба.
"Пришло время официально заявить о новом этапе развития нашего азовского подразделения - ССО АЗОВ расширяется, меняет название и продолжит бить врага уже как бригада. Сегодня официально сообщаем о том, что ССО "Азов" расширяется до бригады. Отныне мы - 3 отдельная штурмовая бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины", – пишет пресс-служба.
24 февраля 2022 добровольцы во главе с ветеранами подразделения полка "Азов" и представителями Азовского движения создали отряд территориальной обороны. ТРО защищал Киевщину и столицу, впоследствии весной подразделение переформатировали в ССО "Азов". Бойцы защищали Запорожское направление, освобождали Херсон и побеждали врага Донецкой области.
Сейчас азовцы воюют и в Бахмутском направлении.
"Наша мощь – в высокомотивированных и идейных бойцах, наша сила в том, что подразделение создано на тех же началах, что и самая эффективная боевая единица сил обороны Украины – отдельный отряд специального назначения "Азов", который показал стальную стойкость во время обороны Мариуполя. Эволюция азовского подразделения в составе ВСУ будет продолжаться и в дальнейшем. – подчеркнули в заявлении.
- Ранее бойцы Сил специальных операций "Азов" показывали ликвидирующие позиции российских оккупантов, которые приблизились вплотную. Тогда рашисты были вынуждены отойти.
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