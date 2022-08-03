Об этом информирует в телеграме пресс-служба ССО "Азов Харьков" .

Наши защитники уничтожили грузовики с боеприпасами и автомобили охраны армии РФ.

"Очередная спецоперация проведена бойцами ССО "Азов Харьков" в тылу врага у российских границ. В результате уничтожены 7 грузовиков с БК и 2 автомобиля охраны", - комментируют в ведомстве.

Справочно. Подразделение "Азов Харьков" официально сформировано в конце мая. В его состав входят преимущественно харьковчане, в том числе вставшие на защиту Украины в 2014 году.

Константин Немичев, командир Харьковского спецподразделения "Азова", рассказал , что партизаны и люди, причастные к этому движению, передают информацию.

Украинские военные показали , как уничтожили российские боекомплекты и оккупантов из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

2 августа украинские защитники показали, как уничтожили российскую технику и склад с боеприпасами на Юге.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb