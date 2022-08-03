ССО "Азов Харьков" в тылу оккупантов уничтожили грузовики с боеприпасами и автомобили охраны
Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали военную технику российских захватчиков вблизи границ с РФ
Об этом информирует в телеграме пресс-служба ССО "Азов Харьков" .
Наши защитники уничтожили грузовики с боеприпасами и автомобили охраны армии РФ.
"Очередная спецоперация проведена бойцами ССО "Азов Харьков" в тылу врага у российских границ. В результате уничтожены 7 грузовиков с БК и 2 автомобиля охраны", - комментируют в ведомстве.
Справочно. Подразделение "Азов Харьков" официально сформировано в конце мая. В его состав входят преимущественно харьковчане, в том числе вставшие на защиту Украины в 2014 году.
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