Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Разведчики Штатов считают, что Пригожин уже давно планировал бросить серьезный вызов военному руководству России, но было неясно, какой будет конечная цель.

Отмечается, что в начале этой недели представители разведки проинформировали лидеров Конгресса о перемещении ППК "Вагнер" и накоплении ими техники вблизи России.

Источник, знакомый с разведкой, сообщил, что "все произошло очень быстро", и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин настроен угрожать российским военным и куда он поведет свои войска.

Представители американской и западной разведки видели признаки того, что Пригожин готовился к мятежу с демонстрацией оружия и боеприпасов, заявили представитель западной разведки и еще один человек, знакомый с разведкой.

По мере развития ситуации американские и западные официальные лица были осторожны, чтобы не учитывать, как Путин мог использовать любое предполагаемое участие Запада в эскалации кризиса.