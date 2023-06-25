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США знали о возможном мятеже Пригожина в РФ, однако не ожидали таких темпов, - CNN

25 июня, 2023 воскресенье
08:52
Мир

Разведка Соединенных Штатов знала о планах главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина пойти против руководства регулярной армии России, но не думала, что эскалация произойдет так быстро

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Разведчики Штатов считают, что Пригожин уже давно планировал бросить серьезный вызов военному руководству России, но было неясно, какой будет конечная цель.

Отмечается, что в начале этой недели представители разведки проинформировали лидеров Конгресса о перемещении ППК "Вагнер" и накоплении ими техники вблизи России.

Источник, знакомый с разведкой, сообщил, что "все произошло очень быстро", и было трудно понять, насколько серьезно Пригожин настроен угрожать российским военным и куда он поведет свои войска.

Представители американской и западной разведки видели признаки того, что Пригожин готовился к мятежу с демонстрацией оружия и боеприпасов, заявили представитель западной разведки и еще один человек, знакомый с разведкой.

По мере развития ситуации американские и западные официальные лица были осторожны, чтобы не учитывать, как Путин мог использовать любое предполагаемое участие Запада в эскалации кризиса.

  • 24 июня главарь ПИК Вагнера заявил о походе на Москву после того, как, по его словам, армия РФ нанесла удары по тылам организации.
  • Вечером того же дня Пригожин согласился остановить движение колонн на Москву. Все, что касается вооруженного мятежа Пригожина против Путина, отражается здесь – в нашей специальной текстовой трансляции.
Россия
США
Мятеж Вагнера
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