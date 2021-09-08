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США знали о подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев", - CNN

8 сентября, 2021 среда
07:38
Вагнергейт Дело "вагнеровцев"

Специальная операция по попытке задержания "вагнеровцевв" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов", сообщают американские СМИ

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления трех бывших чиновников украинской военной разведки.

По словам источников, операция имела американское финансирование, техническую помощь и рекомендации ЦРУ. В то же время, американский чиновник сказал журналистам, что эти слова "ложные". Он считает, что разведка США только знала о самой операции

Во время спецоперации украинские агенты выдавали себя за русскую частную военную компанию, которая предлагала контракт в размере $ 5 тыс. в месяц для охраны нефтяных объектов Венесуэлы.

На эту приманку якобы попали сотни россиян, подавших заявки на работу, что дало украинской разведке возможность найти людей, подозреваемых в военных преступлениях. Россияне начали раскрывать данные о себе, отправляя документы, военные удостоверения и подтверждения того, где они воевали.

Доказательства якобы касались конкретных боев, в которых они принимали участие, включая документы и фото и видео из Донбасса.

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На одном видео, переданном CNN, была изображена группа боевиков, которая держит обломки военного самолета. Это видео источники связали с атакой на самолет MH17.

Ексработник украинской военной разведки заявил, что "двое присутствовали при запуске ракеты, которая сбила MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила украинский военный самолет и убила не менее 70 человек".

Украинские разведчики выбрали 28 россиян, вероятно связанных с войной в Украине. Россиянам сказали, что они будут отправлены в Турцию для транзитного рейса в Каракас. План состоял в том, чтобы доставить их в Украину.

Согласно словам источников, неудача с операцией стала серьезным ударом для украинской разведки, которая в течение почти 18 месяцев готовила эту ловушку.

задержание
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