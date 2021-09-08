США знали о подготовке спецоперации по задержанию "вагнеровцев", - CNN
Специальная операция по попытке задержания "вагнеровцевв" в Украине происходила "с согласия Соединенных Штатов", сообщают американские СМИ
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления трех бывших чиновников украинской военной разведки.
По словам источников, операция имела американское финансирование, техническую помощь и рекомендации ЦРУ. В то же время, американский чиновник сказал журналистам, что эти слова "ложные". Он считает, что разведка США только знала о самой операции
Во время спецоперации украинские агенты выдавали себя за русскую частную военную компанию, которая предлагала контракт в размере $ 5 тыс. в месяц для охраны нефтяных объектов Венесуэлы.
На эту приманку якобы попали сотни россиян, подавших заявки на работу, что дало украинской разведке возможность найти людей, подозреваемых в военных преступлениях. Россияне начали раскрывать данные о себе, отправляя документы, военные удостоверения и подтверждения того, где они воевали.
Доказательства якобы касались конкретных боев, в которых они принимали участие, включая документы и фото и видео из Донбасса.
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На одном видео, переданном CNN, была изображена группа боевиков, которая держит обломки военного самолета. Это видео источники связали с атакой на самолет MH17.
Ексработник украинской военной разведки заявил, что "двое присутствовали при запуске ракеты, которая сбила MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила украинский военный самолет и убила не менее 70 человек".
Украинские разведчики выбрали 28 россиян, вероятно связанных с войной в Украине. Россиянам сказали, что они будут отправлены в Турцию для транзитного рейса в Каракас. План состоял в том, чтобы доставить их в Украину.
Согласно словам источников, неудача с операцией стала серьезным ударом для украинской разведки, которая в течение почти 18 месяцев готовила эту ловушку.
- Напомним, 29 июля 2020 белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной русской ЧВК " Вагнера ".
- Против задержанных возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков "Вагнера".
- Впоследствии, власти Беларуси передали России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- Расследовательское сообщество Bellingcat объявило о съемках документального фильма о "сливе" спецоперации по задержанию "вагнеровцев"
- В СМИ появилась информация, что Офис президента Украины просил британскую разведку помешать выходу фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
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