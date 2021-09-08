Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявления трех бывших чиновников украинской военной разведки.

По словам источников, операция имела американское финансирование, техническую помощь и рекомендации ЦРУ. В то же время, американский чиновник сказал журналистам, что эти слова "ложные". Он считает, что разведка США только знала о самой операции

Во время спецоперации украинские агенты выдавали себя за русскую частную военную компанию, которая предлагала контракт в размере $ 5 тыс. в месяц для охраны нефтяных объектов Венесуэлы.

На эту приманку якобы попали сотни россиян, подавших заявки на работу, что дало украинской разведке возможность найти людей, подозреваемых в военных преступлениях. Россияне начали раскрывать данные о себе, отправляя документы, военные удостоверения и подтверждения того, где они воевали.

Доказательства якобы касались конкретных боев, в которых они принимали участие, включая документы и фото и видео из Донбасса.

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На одном видео, переданном CNN, была изображена группа боевиков, которая держит обломки военного самолета. Это видео источники связали с атакой на самолет MH17.

Ексработник украинской военной разведки заявил, что "двое присутствовали при запуске ракеты, которая сбила MH17. Четверо других были членами группы, которая сбила украинский военный самолет и убила не менее 70 человек".

Украинские разведчики выбрали 28 россиян, вероятно связанных с войной в Украине. Россиянам сказали, что они будут отправлены в Турцию для транзитного рейса в Каракас. План состоял в том, чтобы доставить их в Украину.

Согласно словам источников, неудача с операцией стала серьезным ударом для украинской разведки, которая в течение почти 18 месяцев готовила эту ловушку.