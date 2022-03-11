США заявляют, что КНДР тайно испытывает межконтинентальные баллистические ракеты
Северная Корея недавно испытала свою самую большую в истории систему межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) в двух секретных запусках
Об этом заявили чиновники США и Южной Кореи, сообщает Reuters .
По информации издания, запуски МБР 27 февраля и 5 марта были произведены тайно. Северная Корея не уточнила, какая ракета была использована, но заявила, что они опробовали компоненты для разведывательных спутников. По словам Ким Чен Ына, ракеты в скором времени будут запущены для мониторинга военной активности США и их союзников.
"Целью этих испытаний, которые не продемонстрировали дальность действия МБР, вероятно, было оценить эту новую систему перед проведением испытаний на полной дальности в будущем, потенциально замаскированных под космический запуск", - заявил представитель Пентагона Джон Кирби.
Северная Корея заморозила свои МБР и ядерные испытания в 2017 году после запуска своих первых ракет, способных достичь США. С тех пор она также не испытывала ядерное оружие, но лидер Ким Чен Ын предупредил о возвращении к обоим испытаниям.
В КНДР наблюдается обострение напряженности после того, как 9 марта Южная Корея избрала нового президента-консерватора. Юн Сук Йоль заявил, что для противодействия любому неизбежному нападению с севера могут потребоваться превентивные удары и пообещал купить американские перехватчики ракет THAAD.
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