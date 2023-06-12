США заявили о желании вернуться в ЮНЕСКО
США обратились к ЮНСЕКО, заявив о желании вернуться в организацию почти через шесть лет после решения бывшего американского президента Дональда Трампа о выходе из ее состава
Об этом сообщил в интервью Axios неназванный представитель Государственного департамента.
Отмечается, что 8 июня заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма направил генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле план возвращения страны в организацию. Этот план появился в результате продолжительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО. Он содержит информацию о временных рамках выплаты США долга перед организацией и возвращения страны в исполнительный совет.
Также по данным издания, в прошлую пятницу офис гендиректора ЮНЕСКО созвал послов всех государств-членов на внеочередную встречу, запланированную на понедельник, в ходе которой Азуле "предоставит срочную стратегическую информацию".
На этой встрече государства-члены планируют проинформировать о плане США по возвращению в ЮНЕСКО и попросить их согласия на проведение специального заседания Генеральной конференции в июле, чтобы приветствовать решение США и утвердить план возобновления членства.
Кроме этого, собеседник рассказал, что США хотят вернуться в ЮНЕСКО и начать выплачивать свои долги уже сейчас, чтобы иметь возможность баллотироваться на место в исполнительном совете ЮНЕСКО на предстоящих выборах в ноябре.
Источник также сообщил, что группа западных стран в ЮНЕСКО уже согласилась предоставить место США, если они решат вернуться в организацию.
Издание напоминает, что в 2011 году администрация 44 президента США Барака Обамы прекратила финансирование ЮНЕСКО после того, как полноправным членом организации стала Палестина – это было запрещено американским законодательством.
- 25 января сообщалось, что культурное агентство ООН ЮНЕСКО определило исторический центр Одессы объектом Всемирного наследия под угрозой.
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