США заявили о желании вернуться в ЮНЕСКО

Об этом сообщил в интервью Axios неназванный представитель Государственного департамента.

Отмечается, что 8 июня заместитель госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричард Верма направил генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле план возвращения страны в организацию. Этот план появился в результате продолжительных переговоров между Госдепартаментом и ЮНЕСКО. Он содержит информацию о временных рамках выплаты США долга перед организацией и возвращения страны в исполнительный совет.

Также по данным издания, в прошлую пятницу офис гендиректора ЮНЕСКО созвал послов всех государств-членов на внеочередную встречу, запланированную на понедельник, в ходе которой Азуле "предоставит срочную стратегическую информацию".

На этой встрече государства-члены планируют проинформировать о плане США по возвращению в ЮНЕСКО и попросить их согласия на проведение специального заседания Генеральной конференции в июле, чтобы приветствовать решение США и утвердить план возобновления членства.

Кроме этого, собеседник рассказал, что США хотят вернуться в ЮНЕСКО и начать выплачивать свои долги уже сейчас, чтобы иметь возможность баллотироваться на место в исполнительном совете ЮНЕСКО на предстоящих выборах в ноябре.

Источник также сообщил, что группа западных стран в ЮНЕСКО уже согласилась предоставить место США, если они решат вернуться в организацию.

Издание напоминает, что в 2011 году администрация 44 президента США Барака Обамы прекратила финансирование ЮНЕСКО после того, как полноправным членом организации стала Палестина – это было запрещено американским законодательством.