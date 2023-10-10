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США заявили, что не будут вводить свои войска в Израиль

10 октября, 2023 вторник
10:30
Мир

Правительство США не намерено вводить войска в Израиль после нападения на него исламистской группировки ХАМАС, но будет защищать интересы США в регионе

Об этом заявил спикер Белого дома Джон Кирби, пишет Reuters .

Он заявил, что "несомненно существует определенная причастность" Ирана к поддержке ХАМАС, но администрация президента Джо Байдена не видела реальных доказательств прямого участия Ирана в планировании этого нападения.

Кирби отметил, что Белый дом ожидает дополнительных запросов безопасности от Израиля и постарается удовлетворить эти потребности как можно скорее.

События в Израиле

Утром в субботу, 7 октября 2023 года, палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится " в состоянии войны ". Правительство страны применило так называемый пункт 40-алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская "Хезболла" объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрел ракетами и минометами базы ЦАГАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил , что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз. В общей сложности 82 страны осудили вторжение ХАМАСа и Исламского джихада на территорию Израиля.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

Лидеры Соединенных Штатов, Великобритании, Германии, Франции и Италии в понедельник, 9 октября, обнародовали совместное заявление, в котором выразили единую поддержку Израилю и осудили действия ХАМАСа. При этом в США заверили , что окажут необходимую военную помощь Израилю.

Израиль
США
Война в Израиле
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