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США заявили, что их войска в Ираке пытались атаковать два беспилотника, - Reuters

18 октября, 2023 среда
13:14
Мир

В среду, 18 октября, американские военные предотвратили атаку на силы США в Ираке, перехватив два беспилотника до того, как они смогли нанести удар

Об этом пишет Reuters.

По словам источников агентства, это первая подобная атака более чем за год. В то же время, они отказались сообщить, кого подозревают в атаке, но Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности к активности поддерживаемых Ираном группировок на фоне роста напряженности в регионе из-за эскалации между Израилем и ХАМАСом.

Отмечается, что на прошлой неделе вооруженные группировки в Ираке, связанные с Ираном, угрожали ракетными и дроновыми атаками, если военные США вмешаются и поддержат Израиль в противостоянии с ХАМАСом.

Беспилотники были перехвачены при попытке нанести удар по авиабазе Аль-Асад в Ираке, на которой дислоцируются американские войска.

Атака произошла спустя несколько часов после удара по больнице в Газе, в результате которого погибли сотни палестинцев. Лидеры иракских вооруженных группировок обвинили Израиль в атаке на больницу. Некоторые из них осудили США за поддержку Израиля.

В Ираке находятся 2 500 американских военнослужащих и еще 900 в соседней Сирии с миссией консультирования и помощи местным силам в борьбе с "Исламским государством", которая в 2014 году захватила значительные территории в обеих странах.

В прошлые годы поддерживаемые Ираном ополченцы регулярно обстреливали американские силы в Ираке и посольство США в Багдаде ракетами, хотя такие нападения уменьшились благодаря действующему с прошлого года перемирию, поскольку в Ираке наступил период относительного покоя.

Американские официальные лица обвиняли Хезболлу в предварительных нападениях на цели США. Однако группировка отрицает эти обвинения.

Удар по больнице в Газе

Во вторник, 17 октября, боевики ХАМАС заявили, что Израиль нанес авиационный удар по больнице в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. ЦАХАЛ начал расследование.

В Иордании, Турции, Ливане, Иране, Египте и Ираке тысячи человек вышли на улицы в знак протеста после авиаудара по больнице в Газе. 18 октября в 03:53 в Бейруте несколько протестующих штурмовали офис ООН и поджигали его.

Президент США Джо Байден планировал встретиться с королем Иордании, главами Палестины и Египта в Аммане в среду, 18 октября, однако отменил поездку из-за объявления траура в Палестине по погибшим во время атаки по больнице в Газе.

Но уже утром 18 октября Байден прибыл в Израиль и провел встречу с премьер-министром страны Беньямином Нетаньяху. По словам президента США, удар по больнице Аль-Ахли в Газе нанес не ЦАХАЛ.

Ирак
безпілотник
США
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