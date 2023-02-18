США завершили поиски двух сбитых неопознанных летающих объектов, - NYT
Соединенные Штаты Америки в пятницу, 17 февраля, отменили поиски двух неопознанных летающих объектов, которые военные ранее сбили в небе над страной
Об этом информирует The New York Times .
Одними из причин завершения поисковых работ, по словам чиновников, стали погода и тяжелые условия местности у озера Гурон и в отдаленных районах Аляски. Поэтому было очень трудно найти объекты. По словам военного чиновника США, это повышает вероятность того, что сбитые летательные аппараты никогда не соберут и не проанализируют.
Издание отмечает, что корабли на озере Гурон искали обломки объектов и над поверхностью озера, и под ней, но ничего не нашли. Впоследствии береговая охрана прекратила поисковые операции, а в пятницу отменила весь поиск.
В пятницу в двадцати милях от побережья северной Аляски пилоты и береговая охрана США с помощью радаров искали обломки подо льдом. Однако следов сбитых объектов, которые должны быть размером с автомобиль Volkswagen Beetle, обнаружено не было. Отмечают, что объект над Аляской кружил на высоте примерно 40 тыс. футов (около 12 км), когда его сбил пилот истребителя F-22 с помощью ракеты «воздух - воздух» Sidewinder.
Отмечают, что поиски третьего неопознанного летательного объекта, сбитого над Юконом в Канаде, до сих пор продолжаются.
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