США завершили опрокидывание в Польшу 1 700 военных

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Командования ВВС США в Европе.



Отмечается, что эти войска обучены и оснащены для выполнения различных задач сдерживания агрессии, а также для успокоения и защиты европейских союзников и партнеров.



"Развертывание сил США в Польше демонстрирует нашу неизменную приверженность НАТО в нынешний период неопределенности. Вместе с нашими польскими союзниками мы здесь, чтобы повысить оперативную совместимость, укрепить военное равновесие, повысить оперативность и при необходимости защитить и обеспечить безопасность Альянса", - заявил командир. 82-й дивизии генерала Кристофер Донагью.



Базирующиеся в Европе подразделения были перемещены дальше на восток, а также в Европу были передислоцированы дополнительные американские подразделения.

Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.

7 февраля в Польшу прибыли два самолета с американскими военными.