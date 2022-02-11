США завершили опрокидывание в Польшу 1 700 военных
ВВС США завершили перемещение в Польшу 1 700 военных 82-й воздушно-десантной дивизии на фоне обострения ситуации в Европе
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Командования ВВС США в Европе.
Отмечается, что эти войска обучены и оснащены для выполнения различных задач сдерживания агрессии, а также для успокоения и защиты европейских союзников и партнеров.
"Развертывание сил США в Польше демонстрирует нашу неизменную приверженность НАТО в нынешний период неопределенности. Вместе с нашими польскими союзниками мы здесь, чтобы повысить оперативную совместимость, укрепить военное равновесие, повысить оперативность и при необходимости защитить и обеспечить безопасность Альянса", - заявил командир. 82-й дивизии генерала Кристофер Донагью.
Базирующиеся в Европе подразделения были перемещены дальше на восток, а также в Европу были передислоцированы дополнительные американские подразделения.
- Напомним, 2 февраля президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России.
- 7 февраля в Польшу прибыли два самолета с американскими военными.
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