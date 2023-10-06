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США заставляют Илона Маска дать показания по поводу его завладения Twitter за $44 млрд

6 октября, 2023 пятница
08:11
Мир

5 октября Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд на Илона Маска, чтобы заставить его дать показания в рамках расследования по завладению им социальной сетью Twitter за 44 миллиарда долларов

Об этом сообщает Reuters.

Расследование выясняет, нарушил ли Маск федеральные законы о ценных бумагах в 2022 году, когда он купил акции в Twitter, которую впоследствии переименовал в X, а также в заявлениях и документах, которые он сделал по делу. В заявлении Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что "ищет Маска, чтобы получить информацию, которая еще не располагает SEC и имеет отношение к расследованию".

SEC сообщает, что вызвала Маска в мае 2023 года, требуя от него дать показания в офисе в Сан-Франциско, и что Маск согласился явиться 15 сентября. Но за два дня до этого Маск выдвинул "несколько ложных возражений" и заявил, что SEC сообщила, что он не появится. Маск отказался от предложения SEC провести депонирование в Техасе в октябре или ноябре. Он говорит, что SEC пыталась его "преследовать", а его адвокату потребовалось время, чтобы просмотреть потенциально релевантные материалы, содержащиеся в биографии Маска.

Согласно заявлению, Маск предоставил SEC документы, касающиеся расследования, и ранее давал показания в июле прошлого года посредством видеоконференции.

"Комитет по ценным бумагам и ценным бумагам уже неоднократно принимал показания господина Маска в этом ошибочном расследовании – достаточно", – говорится в заявлении Алекса Спиро, адвоката Маска.

Что происходит с Twitter после покупки компании Илоном Маском

27 октября 2022 года Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании, в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик, показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" в сообщения с насильственными высказываниями.

18 февраля компания Twitter заявила , что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

4 апреля пользователи Twitter заметили , что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео .

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск,подтвердил , что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

16 августа платформа ввела новую функцию для пользователей премиум-подписки, предусматривающую возможность выделять некоторые публикации в новой вкладке Highlights.

Илон Маск заявил , что в социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет функция блокировки пользователей.

Илон Маск
США
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