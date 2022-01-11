США зарегистрировали рекордные 1,35 млн заражений COVID-19 в сутки

Об этом сообщает Reuters .



За прошедшие сутки, 10 января, США зафиксировали 1,35 млн новых случаев коронавируса. Это самый высокий ежедневный показатель для любой страны мира.



Издание отмечает, что в стране не снижается распространение штамма "Омикрон".



Предыдущий рекорд 3 января США составил 1,03 млн. случаев. Среднее число новых случаев за семь дней возросло втрое за две недели до более чем 700 тыс. новых случаев заражений в день. Число госпитализированных пациентов с COVID-19 также достигло исторического максимума, удвоившись за три недели.



Рост заболеваемости привел к сбоям работы школ, страдающих отсутствием персонала, учителей и водителей автобусов.



Смертность от коронавируса в США составляет в среднем 1700 случаев в сутки.

В связи с нехваткой персонала в больницах и высокой заболеваемостью COVID-19 в США разрешили выходить на работу медикам с легкой формой коронавируса.