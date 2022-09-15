США запустили фонд, который поможет собрать деньги на украинские стартапы
В Соединенных Штатах Америки компания запустила фонд Blue&Yellow Heritage Fund, который поможет проинвестировать украинские стартапы
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
"Blue & Yellow Heritage Fund – это первый венчурный фонд американской компании ff Venture Capital, который нацелен именно на работу с украинскими проектами и экономическое восстановление нашего государства", – сообщают в ведомстве.
Фонд Blue & Yellow Heritage Fund был представлен во время форума лидерства SALT в Нью-Йорке. Его главная цель - собрать $50 млн, чтобы проинвестировать в развитие украинских стартапов, в частности в сферах:
- технологий и ИИ,
- автоматизации производства,
- робототехники,
- кибербезопасности и обороны,
- энергетики,
- связи,
- транспорта и логистики
- здравоохранения.
"Поддержка фонда поможет в будущем увеличить количество украинских стартапов и развить важнейшие направления государства", - подчеркнули в Минцифри.
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