США запустили фонд, который поможет собрать деньги на украинские стартапы

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

"Blue & Yellow Heritage Fund – это первый венчурный фонд американской компании ff Venture Capital, который нацелен именно на работу с украинскими проектами и экономическое восстановление нашего государства", – сообщают в ведомстве.

Фонд Blue & Yellow Heritage Fund был представлен во время форума лидерства SALT в Нью-Йорке. Его главная цель - собрать $50 млн, чтобы проинвестировать в развитие украинских стартапов, в частности в сферах:

технологий и ИИ,

автоматизации производства,

робототехники,

кибербезопасности и обороны,

энергетики,

связи,

транспорта и логистики

здравоохранения.

"Поддержка фонда поможет в будущем увеличить количество украинских стартапов и развить важнейшие направления государства", - подчеркнули в Минцифри.