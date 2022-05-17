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США запускают программу по сбору доказательств военных преступлений в Украине

17 мая, 2022 вторник
22:15
война с Россией

Государственный департамент США объявил о запуске новой программы, которая позволит им фиксировать и анализировать доказательства военных преступлений и других зверств, совершенных российскими войсками в Украине

Об этом сообщает Sky News.

В заявлении департамента говорится, что программа, получившая название "Станция наблюдения за конфликтом" (Conflict Observatory), будет анализировать и хранить общедоступную и коммерчески доступную информацию, включая спутниковые снимки и информацию, распространяемую в социальных сетях о действиях российских войск в Украине.

Сотрудники программы, получившей первоначальное финансирование в размере 6 млн долларов, будут изучать и накапливать информацию, чтобы в дальнейшем предоставить эти данные как уже существующим, так и будущим механизмам привлечения к ответственности виновников военных преступлений.

"Эта новая программа является частью усилий правительства США как на национальном, так и на международном уровнях, направленных на гарантированное привлечение к ответственности за ужасающие действия России", - говорится в заявлении.

В ней также говорится: "Conflict Observatory – это очередная демонстрация непреклонной поддержки Соединенных Штатов народа Украины, когда они смело защищают свою страну и свою свободу в ответ на умышленную, неоправданную и непровоцированную войну президента Путина".

  • Отметим, что США также планируют блокировать для РФ возможность выплат по госдолгу, это должно ускорить дефолт.

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расследование
США
воєнні злочини Росії
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