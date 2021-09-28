США запретят въезжать в страну привитым российской COVID-вакциной "Спутник V"

Об этом сообщает Радио Свобода .



В этом списке - российский препарат "Спутник V".



Ранее ВОЗ приостановила одобрение вакцины из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, специалисты не обнаружили соответствия надлежащим практикам производства.

Washington Post пишет, что российская вакцина одобрена в 70 странах, в которых в общей сложности проживает более 4 миллиардов человек. Всего закупили около 448 млн доз российского препарата.