США запретят импорт алкоголя и морепродуктов из России, - Белый дом

Об этом заявил чиновник Белого дома, сообщает CNN.



По его словам, Вашингтон намерен запретить импорт российских алкоголя и морепродуктов, таких как водка и икра.



Вскоре президент США Джо Байден намерен призвать к упразднению статуса "наибольшего содействия" России, что означало постоянные нормальные торговые отношения двух государств. Этот шаг, который был согласован с G7 и союзниками ЕС, потребует решения Конгресса.

Напомним, 8 марта США наложили эмбарго на покупку российской нефти, газа и угля.