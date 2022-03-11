США запретят импорт алкоголя и морепродуктов из России, - Белый дом
На фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину США запретят импорт российского алкоголя и морепродуктов
Об этом заявил чиновник Белого дома, сообщает CNN.
По его словам, Вашингтон намерен запретить импорт российских алкоголя и морепродуктов, таких как водка и икра.
Вскоре президент США Джо Байден намерен призвать к упразднению статуса "наибольшего содействия" России, что означало постоянные нормальные торговые отношения двух государств. Этот шаг, который был согласован с G7 и союзниками ЕС, потребует решения Конгресса.
- Напомним, 8 марта США наложили эмбарго на покупку российской нефти, газа и угля.
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