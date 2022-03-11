США запретили ввоз долларовых банкнот в РФ
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден своим указом запретил какие-либо поставки долларовых банкнот в Россию
Об этом идет речь в указе американского президента Джо Байдена, передает Еспресо.TV.
В документе указывается о запрете на "экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, независимо от расположения, банкнот в долларах США правительства Российской Федерации или любого лица, находящегося в Российской Федерации" .
Кроме того, этим указом Байден также утвердил анонсированные ранее ограничения импорта из России. Под запрет попали импорт водки и других алкогольных напитков, морепродуктов и алмазов.
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Напомним, ранее ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, а также запретил экспортировать агрессору евро.
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