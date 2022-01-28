США запретили работу китайского оператора связи из-за подозрений в шпионаже

Об этом сообщает BBC.



В Федеральной комиссии связи (FCC) единогласно проголосовали за отзыв разрешения работать в США американского подразделения компании China Unicom.



По закону компания должна прекратить предоставление телекоммуникационных услуг в Америке в течение 60 дней.



BBC отмечает, что в октябре 2021 года у конкурента компании China Telecom была отозвана лицензия на работу в США.



"Появляется все больше свидетельств – а вместе с ними растет и беспокойство – того, что китайские государственные операторы связи представляют реальную угрозу безопасности наших телекоммуникационных сетей", - заявила глава FCC Джессика Розенворсел.



China Unicom в ответ подчеркнули, что ее американское подразделение "обладает хорошей репутацией в соблюдении соответствующих законов и правил США и предоставлении телекоммуникационных услуг и решений как надежного партнера своих клиентов в течение последних двух десятилетий".



Издание отмечает, что в последние годы власти США преследуют китайские технологические и телекоммуникационные компании по соображениям национальной безопасности.



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