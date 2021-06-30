США запретили продажу авиабилетов в Беларусь

Об этом пишет "Радио Свобода".

Распоряжение базируется на решении Государственного департамента США которым через разворот белорусским режимм самолета Ryanair 23 мая и похищение журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги "в интересах внешней политики США приняли ограничить транспортные связи между США и Беларусью".

Распоряжение позволит исключения для каждого конкретного случая, если такие поездки будут отвечать интересам США, в том числе из соображений гуманитарной или национальной безопасности.

Решение считают символическим шагом, поскольку пассажиропоток между США и Беларусью ограничен.

Ранее власти США объявили о приостановлении действия двустороннего соглашения о воздушных отношения с Беларусью 2019 из-за инцидента с самолетом Ryanair.