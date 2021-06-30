США запретили продажу авиабилетов в Беларусь
29 июня Минтранс США издал распоряжение о запрете продажи авиабилетов в Беларусь, включая рейсы с пересадками
Об этом пишет "Радио Свобода".
Распоряжение базируется на решении Государственного департамента США которым через разворот белорусским режимм самолета Ryanair 23 мая и похищение журналиста Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги "в интересах внешней политики США приняли ограничить транспортные связи между США и Беларусью".
Распоряжение позволит исключения для каждого конкретного случая, если такие поездки будут отвечать интересам США, в том числе из соображений гуманитарной или национальной безопасности.
Решение считают символическим шагом, поскольку пассажиропоток между США и Беларусью ограничен.
Ранее власти США объявили о приостановлении действия двустороннего соглашения о воздушных отношения с Беларусью 2019 из-за инцидента с самолетом Ryanair.
- Напомним, похищенный режимом Лукашенко оппозиционный журналист, основатель телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич в "интервью" белорусскому государственному каналу "признал вину" в призывах к протестам в Беларуси.
- Отец Протасевича заявил, что "интервью" его сына белорусскому государственному телевидению является следствием пыток и истязаний, совершенных в отношении него КГБ.
- Мать похищенного режимом Лукашенко журналиста Наталья Протасевич отметила , что поведение ее сына на "пресс- конференции" 14 июня - это маска, чтобы "спасти себя, а также жизнь своей девушки".
- 25 июня россиянку Софью Сапеги и белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест
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