США запретили передачу Украине МиГ-29 в обмен на обещание Китая удержать Путина от "ядерки", - СМИ
Китай пообещал, что сделает все возможное "для обезвреживания ядерной угрозы Путину". США должны были выступить против передачи Польшей советских самолетов МиГ-29 Украине в марте 2022 года
Об этом издания The Spectator со ссылкой на собственные источники.
Издание подчеркнуло, что изначально США положительно отреагировали на идею Польши передать украинской армии советские истребители МиГ-29. Но уже на следующий день, 8 марта, американцы выступили против такой передачи.
Причиной стали контакты с генералами китайской армии. Они считали, что это приведет к эскалации конфликта.
"Однако предоставление Киеву истребителей любого типа страной НАТО стало важным символическим, если не обязательно значимым с оперативной точки зрения, шагом к прямому участию НАТО в конфликте", - подчеркнули в издании.
Поэтому Китай призвал США предотвратить передачу истребителей. Китайские генералы, которые имели хорошие частные контакты с российскими генералами, пообещали сделать все возможное, чтобы "оперативно обезвредить ядерную угрозу Путина". Это означает, что они должны были убедить российских генералов в случае получения приказа применить ядерное оружие или убеждать политическое руководство не делать этого в соответствии с ядерной доктриной России или саботировать выполнение этого приказа на своем уровне.
Китай продолжает непубличные контакты с Западом, особенно с США и НАТО по поводу войны в Украине. В настоящее время между ними существует взаимная договоренность не обострять конфликт: Запад не дает Украине стратегического оружия, а Китай применяет все рычаги влияния на Россию, чтобы предотвратить использование ядерного оружия.
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