Об этом издания The Spectator со ссылкой на собственные источники.

Издание подчеркнуло, что изначально США положительно отреагировали на идею Польши передать украинской армии советские истребители МиГ-29. Но уже на следующий день, 8 марта, американцы выступили против такой передачи.

Причиной стали контакты с генералами китайской армии. Они считали, что это приведет к эскалации конфликта.

"Однако предоставление Киеву истребителей любого типа страной НАТО стало важным символическим, если не обязательно значимым с оперативной точки зрения, шагом к прямому участию НАТО в конфликте", - подчеркнули в издании.

Поэтому Китай призвал США предотвратить передачу истребителей. Китайские генералы, которые имели хорошие частные контакты с российскими генералами, пообещали сделать все возможное, чтобы "оперативно обезвредить ядерную угрозу Путина". Это означает, что они должны были убедить российских генералов в случае получения приказа применить ядерное оружие или убеждать политическое руководство не делать этого в соответствии с ядерной доктриной России или саботировать выполнение этого приказа на своем уровне.

Китай продолжает непубличные контакты с Западом, особенно с США и НАТО по поводу войны в Украине. В настоящее время между ними существует взаимная договоренность не обострять конфликт: Запад не дает Украине стратегического оружия, а Китай применяет все рычаги влияния на Россию, чтобы предотвратить использование ядерного оружия.

14 ноября президент США Джо Байден и лидер КНР Си Цзиньпин выступили со своими первыми заявлениями , посвященными двусторонней встрече на саммите лидеров G20. Байден заявил о готовности к постоянной поддержке каналов коммуникаций как между двумя лидерами лично, так и между их администрациями.

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