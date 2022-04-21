США запрещают заходить в свои порты морским судам, связанным с Россией

Об этом заявил в обращении президент США Джо Байден.

"Я объявляю о том, что Соединенные Штаты будут также запрещать заходить российским кораблям в порты, как сделала Европа. Ни один корабль под российским флагом не сможет пришвартоваться ни в одном из наших портов. Это очень важный шаг, согласованный с европейскими партнерами, Канадой и другими странами", – рассказал он.

Таким образом, США лишает Россию преимуществ международной экономической системы, которыми она пользовалась в прошлом.

Также 21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Этот пакет включает тяжелую артиллерию, дюжину гаубиц и 144 000 боеприпасов к этим гаубицам.