США запрещают заходить в свои порты морским судам, связанным с Россией
Соединенные Штаты Америки расширили санкции против России. Отныне ни одному российскому судну не разрешат заходить в американские порты
Об этом заявил в обращении президент США Джо Байден.
"Я объявляю о том, что Соединенные Штаты будут также запрещать заходить российским кораблям в порты, как сделала Европа. Ни один корабль под российским флагом не сможет пришвартоваться ни в одном из наших портов. Это очень важный шаг, согласованный с европейскими партнерами, Канадой и другими странами", – рассказал он.
Таким образом, США лишает Россию преимуществ международной экономической системы, которыми она пользовалась в прошлом.
- Также 21 апреля президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 800 миллионов долларов. Этот пакет включает тяжелую артиллерию, дюжину гаубиц и 144 000 боеприпасов к этим гаубицам.
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