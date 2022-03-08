США запрещают импорт нефти из РФ, - Байден

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Мы запрещаем весь импорт нефти. Это значит, что российская нефть не будет импортироваться. Эта мера имеет мощную двухпартийную поддержку. США также поддерживают народ Украины", - сообщил Байден.



Он сказал, что решение было принято после консультаций с союзниками в Европе.



"Надо понимать, что наши европейские союзники сейчас могут быть не в состоянии сделать такой шаг. Цены на бензин будут расти после запрета импорта, но мы не будем толерантны к российской агрессии. Мы должны быть энергетически независимыми", - отметил Байден.



Ограничения также касаются импорта сжиженного природного газа и угля.

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