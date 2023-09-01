США заметили значительный прогресс контрнаступления ВСУ на юге за последние 3 дня

Об этом пишет Reuters.

"За последние 72 часа или около того мы заметили некоторый прогресс украинских Вооруженных Сил на той южной линии продвижения, которая выходит из Запорожского направления, и они добились определенного успеха против этой второй линии российской обороны", - заявил представитель Совета национальной безопасности Палаты представителей Джон Кирби .

Выступая перед журналистами в ходе телефонной конференции, Кирби отметил, что Украина сама решает, как использовать свой успех.

"Это не значит, что они не отдают себе отчет, что впереди у них еще тяжелые бои, когда они пытаются продвигаться дальше на юг", - сказал он.

Кирби также добавил, что он не может подтвердить сообщение о том, что российские межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые могут нести ядерное оружие, были поставлены на боевое дежурство.