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США заметили значительный прогресс контрнаступления ВСУ на юге за последние 3 дня

1 сентября, 2023 пятница
20:08
Война с Россией

В Белом доме в пятницу, 1 сентября, заявили, что Соединенные Штаты заметили значительный прогресс украинских защитников к югу от Запорожья за последние 72 часа

Об этом пишет Reuters.

"За последние 72 часа или около того мы заметили некоторый прогресс украинских Вооруженных Сил на той южной линии продвижения, которая выходит из Запорожского направления, и они добились определенного успеха против этой второй линии российской обороны", - заявил представитель Совета национальной безопасности Палаты представителей Джон Кирби .

Выступая перед журналистами в ходе телефонной конференции, Кирби отметил, что Украина сама решает, как использовать свой успех.

"Это не значит, что они не отдают себе отчет, что впереди у них еще тяжелые бои, когда они пытаются продвигаться дальше на юг", - сказал он.

Кирби также добавил, что он не может  подтвердить сообщение о том, что российские межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые могут нести ядерное оружие, были поставлены на боевое дежурство.

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 31 августа сообщил, что украинские военные во время контрнаступательных действий успешно оттесняют россиян, постепенно выбивают противника с его позиций и способны прорваться через некоторые укрепленные линии обороны оккупантов.
  • В пятницу, 1 сентября, российский стратегический ракетный комплекс "Сармат" якобы был поставлен на боевое дежурство.
Мир
Украина
военные силы Украины
Запорожская область
США
Мир про Украину
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