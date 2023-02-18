США заложили достаточно средств для помощи Украине и при необходимости выделят еще, - Белый дом
Администрация президента США Джо Байдена готова при необходимости пригласить у Конгресса дополнительные средства в поддержку Украины, однако пока этого не нужно
Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, информирует РБК-Украина.
По его словам, администрация США пока находится "на ранней стадии" в том, что касается расходования уже выделенных средств.
"Думаю, это около 42 млрд долларов. Большинство назначаются на помощь в сфере безопасности. Как вы видели, мы уже начали направлять пакеты помощи. Мы считаем, что этих средств хватит на большую часть года", - заявил Кирби.
Он отметил, что пока нельзя с уверенностью сказать, когда администрация США может направить новый запрос.
"Несомненно, если мы поймем, что нам это нужно, мы это сделаем", - добавил Кирби.
Он пояснил, что такая мера может быть принята заблаговременно.
- Напомним, США и G7 введут против РФ новый крупный пакет санкций до 24 февраля.
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