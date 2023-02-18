Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, информирует РБК-Украина.

По его словам, администрация США пока находится "на ранней стадии" в том, что касается расходования уже выделенных средств.

"Думаю, это около 42 млрд долларов. Большинство назначаются на помощь в сфере безопасности. Как вы видели, мы уже начали направлять пакеты помощи. Мы считаем, что этих средств хватит на большую часть года", - заявил Кирби.

Он отметил, что пока нельзя с уверенностью сказать, когда администрация США может направить новый запрос.

"Несомненно, если мы поймем, что нам это нужно, мы это сделаем", - добавил Кирби.

Он пояснил, что такая мера может быть принята заблаговременно.