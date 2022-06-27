США закупят для Украины ПВО NASAMS - The New York Times
Белый дом объявит на этой неделе, что отправляет Украине передовую систему ПВО NASAMS
Это норвежский противовоздушный комплекс, пишет The New York Times.
По информации официальных лиц, администрация Байдена приобретет передовую зенитно-ракетную систему NASAMS средней и большой дальности, которая позволит Украине защищать свои силы с большого расстояния.
Решение Байдена о санкционировании передачи новой системы было принято только через день после того, как Россия обстреляла ракетами Киев. Россияне обстреляли столицу одновременно с тем началом саммита "Большой семерки" в Германии.
По словам источника NYT, оборудование оплатят из фонда экстренного финансирования, выделенного конгрессом для помощи Украине.
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