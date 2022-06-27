США закупят для Украины ПВО NASAMS - The New York Times

Это норвежский противовоздушный комплекс, пишет The New York Times.

По информации официальных лиц, администрация Байдена приобретет передовую зенитно-ракетную систему NASAMS средней и большой дальности, которая позволит Украине защищать свои силы с большого расстояния.

Решение Байдена о санкционировании передачи новой системы было принято только через день после того, как Россия обстреляла ракетами Киев. Россияне обстреляли столицу одновременно с тем началом саммита "Большой семерки" в Германии.

По словам источника NYT, оборудование оплатят из фонда экстренного финансирования, выделенного конгрессом для помощи Украине.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка.

27 июня российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг Полтавской области, есть погибшие.

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