США закупят 150 тысяч тонн украинского зерна для преодоления продовольственного кризиса в мире

Об этом пишет Associated Press.

Руководитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли сообщил, что конечные пункты назначения зерна пока не подтверждены. По его словам, запланированная партия более чем в шесть раз превышает количество зерна, которое первое судно (организованное ВПП) сейчас везет из Украины.

В пятницу, 19 августа, Бизли посетил территорию северной части Кении, которая переживает глубокую засуху. Местные женщины рассказали, что в последний раз дождь был в 2019 году.

"Их высохшие территории столкнулись с еще одним неудачным сезоном, который может привести к голоду в некоторых частях региона, особенно в соседнем Сомали. Уже погибли тысячи человек",- сообщает издание.

По данным Всемирной продовольственной программы, сейчас 22 миллиона человек голодают.

"Я думаю, что высока вероятность того, что у нас будет объявлен голод в ближайшие недели", - сказал Бизли.

14 августа из порта Черноморск отправилось судно с 23 тыс. тонн украинского зерна для тех, кто страдает от голода в Эфиопии, в рамках первой доставки продовольствия в Африку в соответствии с планом ООН.

19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с официальным визитом в Одессу и ознакомился с "зерновым коридором".

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