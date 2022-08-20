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США закупят 150 тысяч тонн украинского зерна для преодоления продовольственного кризиса в мире

20 августа, 2022 суббота
17:11
Экономика На фото украинское поле пшеницы

Соединенные Штаты планируют закупку около 150 000 тонн зерна у Украины в течение следующих нескольких недель для голодающих регионов

Об этом пишет Associated Press.

Руководитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бизли сообщил, что конечные пункты назначения зерна пока не подтверждены. По его словам, запланированная партия более чем в шесть раз превышает количество зерна, которое первое судно (организованное ВПП) сейчас везет из Украины.

В пятницу, 19 августа, Бизли посетил территорию северной части Кении, которая переживает глубокую засуху. Местные женщины рассказали, что в последний раз дождь был в 2019 году.

"Их высохшие территории столкнулись с еще одним неудачным сезоном, который может привести к голоду в некоторых частях региона, особенно в соседнем Сомали. Уже погибли тысячи человек",- сообщает издание.

По данным Всемирной продовольственной программы, сейчас 22 миллиона человек голодают.

"Я думаю, что высока вероятность того, что у нас будет объявлен голод в ближайшие недели", - сказал Бизли.

  • 14 августа из порта Черноморск отправилось судно с 23 тыс. тонн украинского зерна для тех, кто страдает от голода в Эфиопии, в рамках первой доставки продовольствия в Африку в соответствии с планом ООН.
  • 19 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл с официальным визитом в Одессу и ознакомился с "зерновым коридором".

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