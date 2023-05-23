Официальная церемония прошла в понедельник, во время визита госсекретаря Энтони Блинкена в это государство, передает Укринформ со ссылкой на Госдепартамент США.

"Соглашение модернизирует наши отношения в сфере безопасности и заменит устаревшее Соглашение о статусе Вооруженных сил, а также Меморандум о взаимопонимании по оборонному сотрудничеству", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве США.

При этом уточняется, что две страны сформируют основу для усиления сотрудничества в сфере безопасности, что позволит в том числе укрепить потенциал сил обороны островного государства, а также "усилить стабильность и безопасность в регионе".

Предполагается, что новое соглашение расширит двусторонние и многосторонние учения в регионе и улучшит возможности США реагировать на чрезвычайные ситуации в регионе.

Кроме того, США и Папуа-Новая Гвинея заключили Соглашение по противодействию незаконным транснациональным морским операциям.

"Тесные партнерские отношения Америки с демократическими странами-единомышленниками являются огромным источником стабильности и силы", - подчеркнули в этой связи в Госдепартаменте США.