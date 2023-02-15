Об этом сообщают Welt и Радио Свобода со ссылкой на AFP.

Заказы получили компании Northrop Grumman Systems и Global Military Products.

Это произошло на фоне опасений из-за того, что Украина быстро тратит артиллерийские снаряды.

Армия США объявила, что первые боеприпасы по этому заказу должны быть доставлены уже в следующем месяце. Контракты финансируются за счет инициативы Пентагона по обеспечению безопасности Украины.