США заключили контракты более чем на $500 млн на производство боеприпасов для Украины
Американские чиновники заключили контрактов на $522 млн с двумя компаниями, которые будут производить снаряды для украинской армии
Об этом сообщают Welt и Радио Свобода со ссылкой на AFP.
Заказы получили компании Northrop Grumman Systems и Global Military Products.
Это произошло на фоне опасений из-за того, что Украина быстро тратит артиллерийские снаряды.
Армия США объявила, что первые боеприпасы по этому заказу должны быть доставлены уже в следующем месяце. Контракты финансируются за счет инициативы Пентагона по обеспечению безопасности Украины.
- Ранее стало известно, что США могут передать Украине оружие и патроны, изъятые у контрабандистов у побережья Йемена.
- Со временем, что Соединенные Штаты готовят новый пакет помощи на сумму $10 млрд для поддержки правительства Украины к годовщине полномасштабного вторжения РФ.
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