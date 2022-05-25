США заблокирует лицензию, дававшую право России выплачивать госдолг в долларах

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Укринформ .

Это требование вступает в силу в ночь на 25 мая.

"Офис контроля за иностранными активами не будет восстанавливать положения Генеральной лицензии, выданной в соответствии с Положением о санкциях из-за злонамеренной иностранной деятельности России, которая завершает свое действие 25 мая 2022 года в 00:01 по восточному времени (в 7:01 утра по Киеву)", – отметили в Минфине.

Это увеличит возможность объявления Россией дефолта.

3 мая Россия избежала дефолта , ее выплаты России по выпускам облигаций дошли до держателей долга.