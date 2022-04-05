США заблокировали России возможность использовать более $600 млн для выплат по суверенному долгу

Об этом пишет Reuters.

Согласно санкциям, введенным после вторжения России в Украину 24 февраля, валютные резервы российского центрального банка в финансовых учреждениях США были заморожены.

Но министерство денег позволяло правительству России употреблять эти средства для воплощения купонных платежей по суверенному долгу, номинированному в баксах, в каждом частном случае.

По словам представителя Минфина США, в понедельник, поскольку наступил самый большой из платежей, включая 552,4 млн долларов основного платежа по облигациям со сроком погашения, правительство США решило прекратить доступ Москвы к замороженным средствам.

В понедельник также должен был быть уплачен купонный платеж на сумму 84 млн. долларов США по суверенным долларовым облигациям 2042 года.

Спикер сказал, что этот шаг должен был заставить Москву принять тяжелое решение относительно того, будет ли она использовать доллары, к которым имеет доступ, для выплат по долгу или для других целей, включая поддержку своих военных усилий.

России грозит исторический дефолт, если она решит этого не делать.

"Россия должна выбрать между исчерпанием оставшихся ценных долларовых резервов здесь или поступлением новых поступлений, или дефолтом", - сказал спикер.

JPMorgan Chase & Co (JPM.N), которая до этого времени обрабатывала платежи как банк-корреспондент, была остановлена Минфином, сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

Банк-корреспондент обрабатывает купонные выплаты из России, отправляя их платежному агенту для распространения зарубежным держателям облигаций.

У страны есть 30-дневный льготный период для осуществления платежа, сообщил источник.

Отметим, на этой неделе США объявят о новых санкциях против России

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb