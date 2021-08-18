США заблокировали резервы Центрального банка Афганистана
Соединенные Штаты заморозили активы Центрального банка Афганистана на счетах в стране
Об этом сообщает Радио Свобода .
"Любые активы Центробанка, которыми располагает правительство Афганистана в США, не будут предоставлены" Талибану ", - заявил представитель администрации США.
По данным МВФ, валовые резервы банка Афганистана в апреле составили $ 9,4 млрд.
Считается, что большинство резервов хранится в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финуcтановах США.
"Талибан" находится под санкциями США, и, вероятно, будет иметь трудности с доступом к активам Афганистана за границей, если Вашингтон и его союзники не признают новое правительство.
США и партнеры также могут блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов.
По данным Всемирного банка, Афганистан является одной из беднейших стран мира и сильно зависит от иностранной помощи, (примерно это 75% госбюджета).
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