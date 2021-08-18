США заблокировали резервы Центрального банка Афганистана

Об этом сообщает Радио Свобода .

"Любые активы Центробанка, которыми располагает правительство Афганистана в США, не будут предоставлены" Талибану ", - заявил представитель администрации США.

По данным МВФ, валовые резервы банка Афганистана в апреле составили $ 9,4 млрд.

Считается, что большинство резервов хранится в Нью-Йоркском Федеральном резервном банке и других финуcтановах США.

"Талибан" находится под санкциями США, и, вероятно, будет иметь трудности с доступом к активам Афганистана за границей, если Вашингтон и его союзники не признают новое правительство.



США и партнеры также могут блокировать помощь Афганистану от международных кредиторов.

По данным Всемирного банка, Афганистан является одной из беднейших стран мира и сильно зависит от иностранной помощи, (примерно это 75% госбюджета).

Напомним, 16 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал мировое сообщество не признавать власть "Талибана" в Афганистане

Позже президент Франции Эмануэль Макрон отметил, что приложит усилия , чтобы РФ, Европа и США выработали единую позицию в ООН по захвату власти в Афганистане талибами

Президент США Джо Байден в обращении к нации заявил, что целью американцев в Афганистане было предотвращение терактов на территории собственной страны. Американский лидер также заявил, что США должны сфокусироваться на контртерроризм, а не на построении афганской нации.

Канада заявила, что не признает правительство исламистов из движения "Талибан" законным.