США заблокировали 1 млрд долларов активов российского олигарха Керимова
Министерство финансов США заблокировало траст российского олигарха Сулеймана Керимова, стоимостью более миллиарда долларов
Об этом сообщает официальный сайт американского Минфина.
"Даже в то время, когда российские элиты прячутся за доверенными лицами и сложными правовыми механизмами, Министерство финансов будет использовать наши широкие полномочия, чтобы активно внедрять многосторонние скоординированные санкции, наложенные на тех, кто финансирует и извлекает выгоду от войны России против Украины", - сказала министерша финансов Джанет Л. Еллен.
Средства принадлежат расположенной в штате Делавер компании Heritage Trust. Heritage Trust был создан в июле 2017 года – до того, как Керимов попал в санкционный список США.
Олигарх сохранил имущественную долю в Heritage Trust, несмотря на то, что в 2018 году был назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания РФ, вызвал конфликт интересов.
Бенефициаром Heritage Trust был Руслан Гаджиев, племянник Керимова, против которого США ввели также санкции.
Керимов и его доверенные лица использовали различные американские и неамериканские подставные компании, чтобы иметь официальное право собственности на активы и осуществлять сделки таким образом, чтобы скрыть собственные интересы.
- 1 июля Австралия ввела санкции против Кабаевой и брата и племянников Путина. Кроме того, санкции ввели против министра строительства России Ирека Файзуллина, министра транспорта Виталия Савельева, министра аграрной промышленности Дмитрия Патрушева.
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