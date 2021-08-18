США заберут из Кабула так много людей как возможно, - Пентагон
18 августа командующий силами в Афганистане генерал Марк Милли отметил, что США уберут из Кабула столько людей, сколько возможно
Об этом заявил командующий Объединенного командования Международных сил содействия безопасности в Афганистане генерал Марк Милли, передает пресс-служба Пентагона.
Генерал отметил, что ситуация под контролем, впрочем военные готовы на провокации и будут отвечать, не раздумывая.
По словам генерала, главным приоритетом США при эвакуации будут собственные граждане.
Впрочем, Марк Милли подчеркнул, что будут эвакуировать тех, кто помогал США и надеется на спасение.
"Мы будем забирать людей так долго, как сможем", - сказал он.
Отметим, по состоянию на начало 18 августа США и Великобритания эвакуировали более 5,6 тыс. человек из Кабула. Эвакуационные борты присылают Канада, Франция, Турция и другие страны.
- Украине удалось эвакуировать из аэропорта 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана. Из них 8 - граждане Украины.
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