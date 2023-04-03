США, Южная Корея и Япония проведут противолодочные учения

Об этом сообщает министерство обороны Южной Кореи, передает Reuters .

Учения будут проводиться в международных водах у южнокорейского острова Чеджу с участием ударной группы авианосцев США во главе с авианосцем "Нимиц", которая на прошлой неделе прибыла в Пусан.

Во время совместных учений военными будут использоваться мобильные противолодочные цели для улучшения возможностей, необходимых для выявления, отслеживания и уничтожения северокорейских подлодок.

Такие трехсторонние учения начинают на фоне обещаний Северной Кореи производить новые ядерные боеголовки меньшего размера для расширения своего арсенала.