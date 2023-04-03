США, Южная Корея и Япония проведут противолодочные учения
Начиная с 3 апреля военно-морские силы Южной Кореи, США и Японии проведут двухдневные противолодочные учения в рамках подготовки к отражению угроз ядерного и ракетного потенциала КНДР
Об этом сообщает министерство обороны Южной Кореи, передает Reuters .
Учения будут проводиться в международных водах у южнокорейского острова Чеджу с участием ударной группы авианосцев США во главе с авианосцем "Нимиц", которая на прошлой неделе прибыла в Пусан.
Во время совместных учений военными будут использоваться мобильные противолодочные цели для улучшения возможностей, необходимых для выявления, отслеживания и уничтожения северокорейских подлодок.
Такие трехсторонние учения начинают на фоне обещаний Северной Кореи производить новые ядерные боеголовки меньшего размера для расширения своего арсенала.
- Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.48
Покупка 37.48Продажа 38.29
-
EUR
Покупка 40.39Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное