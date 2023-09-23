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США, Южная Корея и Япония договорились жестко реагировать на любые совместные действия РФ и КНДР, угрожающие региональной безопасности

23 сентября, 2023 суббота
15:20
Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен и представители Южной Кореи и Японии выразили серьезную обеспокоенность по поводу возможности военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием

Об этом сообщает Sky.News со ссылкой на Министерство иностранных дел Южной Кореи.

Блинкен договорился с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Джином и министром иностранных дел Японии Йоко Камикава, решительно реагировать на любые совместные действия России и КНДР, угрожающие региональной безопасности и нарушению резолюции Совета Безопасности ООН, говорится в сообщении.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству активно продвигаются.

В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

18 августа стало известно, что президент США Джо Байден готов встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном без предварительных условий, чтобы обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

31 августа США ввели санкции против двух граждан РФ из-за разработки для КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет.

4 сентября в The New York Times со ссылкой на чиновников США и стран-союзниц сообщили, что глава Северной Кореи Ким Чен Ын планирует в сентябре посетить РФ и встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить военное сотрудничество.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-летия основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию. Впоследствии стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына.

Во вторник утром, 12 сентября, бронепоезд северокорейского лидера прибыл в РФ. Ким Чен Ын и Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

В то же время, США выразили обеспокоенность переговорами между Российской Федерацией и Северной Кореей и пообещали последствия в случае углубления оборонного сотрудничества. Заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что любая страна, которая поддерживает Россию в войне против Украины, является соучастником убийств украинских гражданских, чиновников и тех, кто находится на поле боя.

16 сентября Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи во Владивостоке и в сопровождении министра обороны РФ Сергея Шойгу осмотрел российские ядерные бомбардировщики и гиперзвуковые ракеты и военные корабли.

22 сентября лидер Северной Кореи провел встречу с правительством в политбюро, чтобы обсудить результаты его последней встречи с президентом России Владимиром Путиным и призвал к активному сотрудничеству во всех сферах.

Россия
КНДР
оружие
Япония
Южная Корея
США
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