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США, Япония и Южная Корея обсудят введение санкций против КНДР за испытание ракет

7 февраля, 2022 понедельник
11:57
Мир КНДР ракета

12 февраля спецпредставитель Госдепа США обсудит с японскими и южнокорейскими чиновниками наложение санкций на КНДР из-за запуска ракет

Об этом пишет Reuters.

Согласно заявлению Госдепа, обнародованному 6 февраля, 12 февраля на Гонолулу уполномоченный США Сунг Ким встретится с чиновниками Японии и Южной Кореи.

"Цель встречи - обсудить широкий круг вопросов, включая полную денуклеаризацию Корейского полуострова", - сообщает Госдеп США.

Также в переговорах примут участие представители Южной Кореи и Японии Ной Кю-дук и Фунакоши Такехиро.

Reuters пишет, что, вероятно, они будут обсуждать санкции против КНДР, которая в январе 2022 года совершила девять запусков ракет - больше всего в течение одного месяца за всю историю ракетной программы. По словам американской стороны, несмотря на решение ООН, Северная Корея развивает свою ядерную программу и продолжает испытывать баллистические ракеты. Также северокорейские хакеры обвиняются в кибератаках, в частности на криптовалютные биржи.

  • Напомним, 5 и 11 января Северная Корея заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
  • 12 января администрация Байдена ввела первые санкции против Северной Кореи, поскольку с начала осени 2021 года страна провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.
  • 14 января Северная Корея запустила новую ракету в сторону Японского моря, по предположению береговой охраны Японии, это был баллистический снаряд. 18, 25 и 27 января КНДР запустила еще две ракеты.
  • США призвали КНДР к переговорам после первого за пять лет запуска ракеты Hwasong-12.

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