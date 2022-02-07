США, Япония и Южная Корея обсудят введение санкций против КНДР за испытание ракет
12 февраля спецпредставитель Госдепа США обсудит с японскими и южнокорейскими чиновниками наложение санкций на КНДР из-за запуска ракет
Об этом пишет Reuters.
Согласно заявлению Госдепа, обнародованному 6 февраля, 12 февраля на Гонолулу уполномоченный США Сунг Ким встретится с чиновниками Японии и Южной Кореи.
"Цель встречи - обсудить широкий круг вопросов, включая полную денуклеаризацию Корейского полуострова", - сообщает Госдеп США.
Также в переговорах примут участие представители Южной Кореи и Японии Ной Кю-дук и Фунакоши Такехиро.
Reuters пишет, что, вероятно, они будут обсуждать санкции против КНДР, которая в январе 2022 года совершила девять запусков ракет - больше всего в течение одного месяца за всю историю ракетной программы. По словам американской стороны, несмотря на решение ООН, Северная Корея развивает свою ядерную программу и продолжает испытывать баллистические ракеты. Также северокорейские хакеры обвиняются в кибератаках, в частности на криптовалютные биржи.
- Напомним, 5 и 11 января Северная Корея заявляла об успешном испытании гиперзвуковой ракеты.
- 12 января администрация Байдена ввела первые санкции против Северной Кореи, поскольку с начала осени 2021 года страна провела шесть запусков баллистических ракет, каждый из которых нарушал резолюцию Совета Безопасности ООН.
- 14 января Северная Корея запустила новую ракету в сторону Японского моря, по предположению береговой охраны Японии, это был баллистический снаряд. 18, 25 и 27 января КНДР запустила еще две ракеты.
- США призвали КНДР к переговорам после первого за пять лет запуска ракеты Hwasong-12.
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