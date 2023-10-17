США, Япония и Южная Корея обсудили угрозы со стороны КНДР и ее поставки оружия в Россию

Об этом сообщил Государственный департамент США.

В ходе встречи представители Вашингтона, Сеула и Токио обменялись оценками "последних событий на Корейском полуострове и взаимодействия Северной Кореи с Россией".

"Они обсудили передачу оружия между КНДР и Россией, что нарушает многочисленные резолюции Совета безопасности ООН, угрожает стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, Европе и во всем мире, а также подрывает глобальный режим нераспространения ядерного оружия", - говорится в заявлении Госдепа.

Участники встречи уделили внимание и другим угрозам со стороны Пхеньяна, в частности, разработке ракетной и ядерной программ, злонамеренной кибердеятельности, а также подготовке к запуску военного разведывательного спутника.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются". В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

11 сентября стало известно, что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ына в РФ "в ближайшие дни". 13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".

Уже в октябре сообщалось, что спутниковые снимки показали самый большой за последние годы трафик на границе России и КНДР. Это происходит через день после появления слухов о старте передачи РФ северокорейской артиллерии.

Впоследствии стало известно, что с 7 сентября по 1 октября Северная Корея передала России 1000 контейнеров с военным оборудованием и боеприпасами.

17 октября спецпредставитель ООН по делам Северной Кореи Сон Ким заявил, что отношения между Россией и КНДР вызывают беспокойство всего мира.