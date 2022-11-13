Об этом сообщает CBS.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисидо и президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещали предоставить скоординированный ответ на угрожающую ядерную и баллистическую ракетную программу Северной Кореи.

Это произошло на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 13 ноября.

Байден заявил, что трехстороннее партнерство является "важнее, чем когда-либо", в то время как Северная Корея усиливает свои провокации.

Встреча посвятили недавней эскалации действий северокорейского лидера Ким Чен Ина, а также укреплению цепочек снабжения Тайваня, сохранению мира через пролив и поддержку Украины перед российской агрессией.

И Юн, и Кишида отмечали не прекращаемые проявления агрессии со стороны Северной Кореи, ведь за последние недели страна выпустила десятки ракет. В этом контексте союзники предупреждают реальный риск того, что изолированная страна проведет свое седьмое ядерное испытание в ближайшие недели.

Администрация Байдена заявила, что посылала неоднократные запросы на переговоры с Северной Кореей по ограничению ее ядерной программы и программ баллистических ракет, но правительство Кима не ответило.

Президент США заявил, что будет давить на Си Цзиньпина во время саммита G20 15-16 ноября. Байден хочет, чтобы Си использовал уникальное влияние Китая на Северную Корею. Таким образом, планируется ограничить агрессивное поведение лидера КНДР.

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Китай "заинтересован в том, чтобы играть важную роль в сдерживании худших тенденций Северной Кореи".

24 октября появилось сообщение о том, что КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у морской границы. Южная Корея первой открыла огонь после того, как северокорейское судно пересекло морскую границу. На это КНДР ответила 10 выстрелами из РСЗО

28 октября Северная Корея снова выпустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря.

1 ноября КНДР назвала военные учения США и Южной Кореи "провокацией", после которой Пхеньян может ввести "более мощные меры".

2 ноября КНДР запустила три баллистических ракеты в сторону Южной Кореи во время совместных учений из США. Два дня спустя Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету над Японией, повторившуюся 9 ноября.

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