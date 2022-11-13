США, Япония и Южная Корея обещают единую реакцию на ядерную и баллистическую программы КНДР
На саммите в Камбодже лидеры трех стран объявили о совместной реакции на ядерную и баллистическую программы Южной Кореи
Об этом сообщает CBS.
Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисидо и президент Южной Кореи Юн Сук Йоль пообещали предоставить скоординированный ответ на угрожающую ядерную и баллистическую ракетную программу Северной Кореи.
Это произошло на саммите Ассоциации стран Юго-Восточной Азии 13 ноября.
Байден заявил, что трехстороннее партнерство является "важнее, чем когда-либо", в то время как Северная Корея усиливает свои провокации.
Встреча посвятили недавней эскалации действий северокорейского лидера Ким Чен Ина, а также укреплению цепочек снабжения Тайваня, сохранению мира через пролив и поддержку Украины перед российской агрессией.
И Юн, и Кишида отмечали не прекращаемые проявления агрессии со стороны Северной Кореи, ведь за последние недели страна выпустила десятки ракет. В этом контексте союзники предупреждают реальный риск того, что изолированная страна проведет свое седьмое ядерное испытание в ближайшие недели.
Администрация Байдена заявила, что посылала неоднократные запросы на переговоры с Северной Кореей по ограничению ее ядерной программы и программ баллистических ракет, но правительство Кима не ответило.
Президент США заявил, что будет давить на Си Цзиньпина во время саммита G20 15-16 ноября. Байден хочет, чтобы Си использовал уникальное влияние Китая на Северную Корею. Таким образом, планируется ограничить агрессивное поведение лидера КНДР.
По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Китай "заинтересован в том, чтобы играть важную роль в сдерживании худших тенденций Северной Кореи".
- 24 октября появилось сообщение о том, что КНДР и Южная Корея обменялись предупредительными выстрелами у морской границы. Южная Корея первой открыла огонь после того, как северокорейское судно пересекло морскую границу. На это КНДР ответила 10 выстрелами из РСЗО
- 28 октября Северная Корея снова выпустила две баллистические ракеты в сторону Восточного моря.
- 1 ноября КНДР назвала военные учения США и Южной Кореи "провокацией", после которой Пхеньян может ввести "более мощные меры".
- 2 ноября КНДР запустила три баллистических ракеты в сторону Южной Кореи во время совместных учений из США. Два дня спустя Северная Корея снова выпустила баллистическую ракету над Японией, повторившуюся 9 ноября.
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