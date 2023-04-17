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США, Япония и Южная Корея начали учения по противоракетной обороне

17 апреля, 2023 понедельник
08:47
Мир

17 апреля ВМС Южной Кореи, Соединенных Штатов и Японии начали трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Восточного моря

Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на командование южнокорейских ВМС.

Обучение началось в рамках активизации усилий трех государств по усилению сдерживания северокорейских угроз.

В них принимают участие три эсминца, оснащенные американскими системами "Иджис", представляющие собой интегрированную сеть средств обнаружения ракет и их поражения, южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago.

В ходе маневров военные отработают обнаружение и отслеживание целей, смоделированных компьютерной баллистической ракетой, а также обмен информацией в режиме реального времени.

"Это возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Югом, США и Японией против прогрессирующих ядерных и ракетных угроз со стороны Севера, а также укрепить возможности наших ВМС реагировать на запуск баллистических ракет", - говорится в сообщении официального представителя ВМС Южной Кореи.

В последний раз три страны проводили такие трехсторонние учения по противоракетной обороне в феврале. А с 3 по 4 апреля военно-морские силы Южной Кореи, США и Японии проводили двухдневные противолодочные учения.

  • Ранее лидер Северной Кореи призвал нарастить темпы производства оружейного ядерного материала, чтобы увеличить арсенал страны.
  • В начале апреля страна провела очередное испытание подводного боевого беспилотника, способного нести ядерное оружие.
  • А недавно лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал усилить сдерживание войны в стране "более практичными и наступательными методами", чтобы противостоять "агрессии" со стороны США и Южной Кореи.
  • Утром 13 апреля Северная Корея произвела запуск ракеты в направлении акватории Восточного моря. В КНДР заявили, что тестировали новую твердотопливную баллистическую ракету Hwasong-18.
  • 15 апреля ВС Южной Кореи заявили о предупредительных выстрелах , чтобы отразить патрульный корабль КНДР, временно пересекший спорную западную морскую границу между странами.
  • Затем высокопоставленные чиновники оборонных ведомств Японии, Соединенных Штатов и Южной Кореи договорились активизировать трехсторонний обмен информацией в режиме реального времени о ракетных пусках Северной Кореи.
КНДР
Япония
Южная Корея
США
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