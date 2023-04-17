Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на командование южнокорейских ВМС.

Обучение началось в рамках активизации усилий трех государств по усилению сдерживания северокорейских угроз.

В них принимают участие три эсминца, оснащенные американскими системами "Иджис", представляющие собой интегрированную сеть средств обнаружения ракет и их поражения, южнокорейский Yulgok Yi I, американский USS Benfold и японский JS Atago.

В ходе маневров военные отработают обнаружение и отслеживание целей, смоделированных компьютерной баллистической ракетой, а также обмен информацией в режиме реального времени.

"Это возможность укрепить сотрудничество в области безопасности между Югом, США и Японией против прогрессирующих ядерных и ракетных угроз со стороны Севера, а также укрепить возможности наших ВМС реагировать на запуск баллистических ракет", - говорится в сообщении официального представителя ВМС Южной Кореи.

В последний раз три страны проводили такие трехсторонние учения по противоракетной обороне в феврале. А с 3 по 4 апреля военно-морские силы Южной Кореи, США и Японии проводили двухдневные противолодочные учения.